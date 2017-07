Testes på trening

Alta IFs fotballherrer møter svakt plasserte Follo på bortebane i morgen, og må trolig vinne for å henge på serieleder HamKam. De spiller mot sjetteplasserte Asker på hjemmebane, og er naturlig nok store favoritter.

Øyvind Veseth Olsen er tilbake i Alta IF-troppen etter å ha sonet karantene mot Skeid forrige helg, og mot Follo er det ingen av Rune Repviks menn som er suspendert. Fire Alta-spillere er for øyeblikket ett gult kort unna karantene. Mats Frede Hansen og Christian Reginiussen har sanket fire gule kort hver så langt i år, mens Daniel Rojas og Makhtar Thioune begge har to advarsler på samvittigheten.

På skadefronten er det kaptein Mats Frede Hansen som er mest usikker foran lørdagens oppgjør.

– Mats har hanglet litt den siste uka. Vi må teste han på trening før vi tar en avgjørelsen om han blir med sørover eller ikke. Vi har imidlertid gode alternativer i bakhånd hvis Mats må stå over. Øyvind Veseth Olsen er tilbake fra karantene, og Aleksander Bjørnvåg leverte en god kamp da han fikk sjansen mot Skeid forrige helg. Også Andreas Markussen er aktuell for en plass i førsteelleveren, så jeg er trygg på at vi stiller med et godt forsvar uansett, sier Rune Repvik.

Håvard Mannsverk er for øvrig klar igjen. Han måtte stå over kampen mot Skeid på grunn av skade.

Oppgjøret mot Follo spilles lørdag klokken 16.00.

– Dette er den eneste gresskampen vi spiller denne sesongen, så vi trente nede på Aronnes torsdag og skal gjøre det samme fredag. Om det er noe poeng i å gjøre det på den måten kan diskuteres, men gressbanen på Alta idrettspark er i perfekt stand. Så det var veldig godt med en økt utendørs. Vi har i hvert fall fått en optimal oppladning til kampen mot Follo og gleder oss til matchen, forteller han.

Follo ligger nestsist i avdelingen, men det betyr ikke at Repvik & co får det enkelt.

– De spiller til tider kjempegod fotball, og selv om det er mye uro internt i klubben har spillerne gang på gang vist at de kan mobilisere ute på banen. De klarte 2-2 mot Bærum sist helg, og har blant annet slått Skeid på bortebane. Det blir definitivt ingen enkel kamp for oss.