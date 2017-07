Tas opp i A-stallen

Erlend Pedersens Alta IF-karriere går mot slutten, og Rune Repvik får da én mann mindre i spillertroppen. Klubbens hovedtrener har derfor bestemt seg for å hente midtstopper Mads Aimar Bakkeby opp fra fra rekruttlaget. Bakkeby har levert mange gode kamper for Alta 2, både som midtbanespiller og midtstopper. Nå kan hardhausen fra Sørøya få sjansen på klubbens A-lag.

– Han er en spiller med bra fysikk, og for hans videre utvikling tror jeg det er en stor fordel at han har erfaring som midtbanespiller. Vi ønsker stoppere som er gode med ball og kan bidra i vårt offensive spill. Mads Aimar er en type som med rett veiledning kan ta steget opp og spille seg til fast plass på A-laget. Inntil videre kommer han nok til å få mest spilletid på andrelaget, men muligheten for førstelagsspill er helt klart til stede, sa Rune Repvik på en direktesendt pressekonferanse fredag formiddag.