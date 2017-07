Trøkker til på treningsfeltet

Mens Alta IFs herrelag kun fikk to kampfrie helger i fotballferien, har situasjonen vært ganske annerledes for BULs damelag. De avsluttet vårsesongen med hjemmekamp mot Urædd 2. juli, og spillerne fikk så tre uker fri fra fellestreningene.

BUL-damene har fortsatt 16 dager igjen til serien starter opp igjen, men nå er de i gang med treningen igjen. Og spillerne har fått merke at ferien er over for denne gang. Både denne og neste uke gjennomfører de mange harde økter, før de roer ned og samler overskudd foran hjemmekampen mot Åsane lørdag 12. august.