Havnet langt bak

Blinkfestivalen 2017 er godt i gang, og i går kveld gikk rulleskiløpet Blink Classics av stabelen. Konkurransen på 60 kilometer i klassisk stil samlet noen av verdens beste langrennsløpere, deriblant talvikingen Andreas Nygaard, som har spesialisert seg på langløp.

Han ble nummer to i fjor, men denne gangen klarte han ikke å henge med på tempoet til de beste. Martin Johnsrud Sundby vant konkurransen foran Simen Hegstad Krüger og Iivo Niskanen. De tre hadde en solid luke ned til resten. Sergej Ustiugov tok fjerdeplassen, men var over to minutter bak Johnsrud Sundby i mål.

Nygaard måtte ta til takke med 45. plass - 20 minutter og åtte sekunder bak vinneren. Petter Northug endte på plassen foran langrennsløperen fra Talvik. Både Nygaard og Northug sto på pallen i fjor. Totalt var det 58 utøvere som stilte til start i eliteklassen for menn i 2017-utgaven.

Astrid Øyre Slind vant eliteklassen for damer. Hun var over to minutter foran Kari Vikhagen Gjeitnes på andreplass. Også damene gikk 60 kilometer på rulleski.