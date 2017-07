Førstkommende lørdag går startskuddet for den første av flere Offroad Finnmark-konkurranser den neste uka. OF150 er den korteste distansen, men det er mange ryttere som stiller til start.

Flere av disse er allerede ankommet Nordlysbyen. De tester nå ut løypene og legger siste finpuss på treningsarbeidet, noe som betyr flere syklister enn normalt i Alta-trafikken.

Ledelsen i Offroad Finnmark ber bilistene i Alta kjøre litt ekstra forsiktig den neste uka, og ta hensyn til syklistene som befinner seg i området.

– Vi ser at det allerede har dukket opp flere deltakere som skal i aksjon den kommende uka, så vi henstiller bilistene til å ta hensyn. Akkurat nå er det mange som trener i løypene her, og titt og ofte må de krysse veien. Vi vil gjerne gjøre de som ferdes i trafikken oppmerksomme på dette slik at vi unngår ulykker, kommenterer Anders Abrahamsen.

Lørdag, tirsdag og torsdag går startene for henholdsvis OF150, OF700 og OF300. Da vil det være mange syklister på veiene i Alta.

– Lørdag klokken 10.00 starter de første ut, og løpet begynner og avsluttes i sentrum. Tirsdag er det full rulle både klokken 12.00 og 18.00, mens OF300 starter torsdag klokken 18.00. Det er litt publikumsløyper i starten, noe som betyr høy aktivitet på veiene. Vi håper at bilistene tar ekstra hensyn i disse periodene, sier Abrahamsen.