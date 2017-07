Anker ikke straffen

NFF har bestemt seg for å utestenge Alta 2-spilleren som ytret rasistiske tilrop i oppgjøret mot Lørenskog 21. mai. Han ble ilagt tre kampers karantene for å ha sagt «din jævla degos» til en motspiller etter en duell, noe som gjør at spilleren tidligst er på banen igjen når Alta IF-rekruttene møter Senja på bortebane om ganske nøyaktig en måned.

Alta-spilles straffes for rasistisk tilrop Fikk tre kampers karantene for å rope «din jævla degos».

– Vi forventet dette utfallet. Straff i lignende saker har vært på rundt tre kampers karantene, så vi tar beslutningen til etterretning og kommer ikke til å anke, sier kontorleder og sportslig koordinator i Alta IFs fotballgruppe, Rune Berger.

Han mener klubben og den aktuelle spilleren gjorde det de kunne for å rette opp den svært uheldige hendelsen. Alta IF gikk øyeblikkelig ut og beklaget det som hadde skjedd, mens spilleren tok personlig kontakt med både den fornærmede og ledelsen i Lørenskog for å be om unnskyldning.

– Vi tok tak i det rett etterpå, og jeg synes vi reagerte kjapt og korrekt. Det er veldig kjedelig når man får en slik sak i fanget, men alt i alt mener jeg vi håndterte det så godt vi kunne. Spilleren beklaget hendelsen og ordbruken til alle involverte parter, forteller Berger.

Han synes imidlertid Norges fotballforbund burde klart å fatte en beslutning i denne saken på et langt tidligere tidspunkt. Det gikk to måneder fra NFF fikk saken på bordet til det ble satt en straff.

– Det har vært lignende saker oppe til vurdering i Doms- og sanksjonsutvalget tidligere, så vi reagerer litt på at det har tatt så lang tid å komme frem til en avgjørelse. To måneder er lenge, og med ankefristen går det ytterligere en uke før karantenen begynner. Men det betyr ikke så mye nå. Det viktigste er at spilleren har fått sin straff og at vi kan legge dette bak oss, avslutter han.

Høstsesongen for lagene i Norsk Tipping-ligaen avdeling 6 starter opp den første helga i august. Alta 2 møter Harstad på hjemmebane 6. august, og deretter Skedsmo borte 13. august og Tromsø 2 hjemme 21. august. Den suspenderte rekruttspilleren har da sonet sin straff og er klarert for spill når Senja og Alta 2 møtes på Senja stadion lørdag 26. august.