Alta-spilles straffes for rasistisk tilrop

Straffen ble nylig offentliggjort, og begrunnelsen er lagt ut i sin helhet på fotballforbundets nettsider.

– NFFs påtalenemnd (Påtalenemnda) har i brev oversendt anmeldelse til Doms- og sanksjonsutvalget (Utvalget) vedrørende en Alta IF-spiller på grunnlag av hans opptreden under en kamp i Norsk Tipping-ligaen mellom Lørenskog og Alta 2. Anmeldte skal under kampen ha ropt "din jævla degos" til en Lørenskog-spiller i kampen som ble spilt 21. mai.

– Det første Utvalget må ta stilling til er hvorvidt utsagnet rammes av NFFs lov som angir at sanksjon kan ilegges dersom en person i forbindelse med kamp eller trening fremsetter en ytring som er "egnet til å true, fornærme eller håne en person på grunnlag av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion, livssyn eller seksuell orientering".

– Etter en alminnelig språklig forståelse av sanksjonsordlyden finner Utvalget at uttrykket "din jævla degos" faller inn under denne. Utrykket er egnet til å fornærme eller håne en person på bakgrunn av vedkommendes etnisitet eller hudfarge, og således omfattes av NFFs lov.

– Et slikt syn støttes av Likestillings- og diskrimineringsombudet, slik det fremholdes i ombudets generelle uttalelse om betydningen av begrepet. Ombudet viser til diskrimineringsloven om etnisitet og fremholder at utgangspunktet for vurderingen av hvorvidt det har skjedd trakassering er hvordan utsagnet ble oppfattet av mottakeren. Videre presiseres det at det må være en viss styrke på utsagnet og det må vurderes ut fra sammenhengen det ble sagt i. På objektivt grunnlag skriver ombudet at "din jævla degos" må kunne anses som trakasserende, og det vises det til relevant praksis fra saker tilknyttet lignende uttalelser.

– Utvalget har vurdert utsagnet fra anmeldte ut fra den konkrete konteksten det ble fremsatt i. Uttalelsen fremsatt av anmeldte var rettet mot en bestemt person med mørk hudfarge, og det synes som om utsagnet var ment som et tilsvar fra anmeldte. På bakgrunn av dette har Utvalget, etter en konkret vurdering, kommet til at uttalelsen var egnet til å true, fornærme eller håne en person på grunnlag av etnisitet/hudfarge.

– Utvalget vil bemerke at rasistiske ytringer fremstår som nedverdigende for de det gjelder, og en slik uakseptabel oppførsel er ikke noe man ønsker å se på norske fotballbaner. I formildende retning legges det vekt på at anmeldte har angret og beklaget seg i etterkant, blant annet ved at han tok personlig kontakt med fornærmede og de fikk raskt ordnet opp seg i mellom.

– Etter en helhetsvurdering av foreliggende dokumentasjon og forklaringer, finner Utvalget at Påtalenemndas innstilling til sanksjon med karantene i tre kamper, er passende.