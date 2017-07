Sprudler i Alta-trøya

– Jeg synes det har gått veldig bra, og vi har all grunn til å være fornøyd med det som har blitt prestert så langt. Samtidig er det mange ting vi kan gjøre bedre. Vi er blant de beste defensive lagene i divisjonen, men når man ser tilbake på baklengsmålene er det flere scoringer som burde vært avverget. Vi har fortsatt mye å gå på, fastslår Alta IFs sisteskanse Daniel Rojas, som bare har Thomas Braaten foran seg på A-sportens 3-2-1-børs denne sesongen.

Trives veldig godt

11 ganger har den spanske målvakten måtte plukke ballen ut av nettet. Bare kommende helgs motstander Skeid og serieleder HamKam har færre baklengsmål i år. Rojas har vært strålende mellom stengene, og nyter hvert sekund som Alta IFs førstevalg.

– Jeg har funnet meg veldig godt til rette i klubben, og stortrives i Alta. Det er ikke lett å komme til en klubb og by der man ikke kjenner noen, men trenerteamet og spillergruppa har gjort det lett for meg. Jeg fikk en veldig god mottakelse. Det er en flott og inkluderende gjeng, forteller Rojas, som signerte for Alta IF rett før seriestart.

– Det var litt spesielt å komme rett fra varmen i Spania til vinterlige forhold her oppe, og gå rett inn på et lag der jeg ikke kjente noen av spillerne. Men det tok ikke lang tid før jeg følte meg hjemme. Jeg har hatt et godt forsvar foran meg, og er imponert over laget som helhet. Det er mange gode spillere i denne klubben. Det gjør at jeg ikke er overrasket over de gode resultatene. Og vi blir bare bedre og bedre for hver dag som går. Jeg ser veldig lyst på fremtiden, sier 26-åringen fra Tenerife.

Venter på sommeren

Mens de andre Alta IF-spillerne reiste til sydligere strøk i fotballferien, ble Rojas og kjæresten værende i Nordlysbyen.

– Det er dyrt å reise til Tenerife på denne tiden av året, så vi valgte å tilbringe ferien her. Jeg angrer ikke på det, selv om jeg fortsatt venter på sommeren, ler den solide sisteskansen.

– Jeg fikk koplet litt av og gjort andre ting. Det er viktig med litt ferie. Vi har jobbet hardt for å lykkes, og nå venter en lang og tøff høstsesong. Da er det viktig å møte på trening med fulladede batterier, understreker han.

Alta IF har bare tapt én seriekamp siden spanjolen kom til klubben. Det skjedde borte mot serieleder HamKam.

– Jeg irriterer meg fortsatt litt over at det ble tap i den kampen. Vi fortjente minst ett poeng. Men vi må bare lære av det og gå videre. Det er en tett og jevn serie, og jeg er helt sikker på at HamKam kommer til å gå på noen smeller. Da er det viktig at vi gjør vår del av jobben og står klare til å ta over serieledelsen når det skjer, sier Rojas, som forventer en tøff kamp mot Skeid.

– De slo HamKam 4-0, så det er ingen tvil om at vi vil få det vanskelig. Men vi skal gjøre vårt beste, og forhåpentligvis holder det til poeng. Jeg gleder meg til å komme i gang igjen. Det blir en spennende høst, smiler han.

Stabil i prestasjonene

Rune Repvik er meget godt fornøyd med det Rojas har prestert siden han kom til klubben.

– Daniel har levert på et høyt nivå fra første dag. Selv om han satt mest på benken i Kongsvinger hadde vi fått gode tilbakemeldinger på han, men jeg var selvsagt litt spent på hva han kunne bidra med. Han har innfridd og vel så det, sier Repvik.

– Daniel er god på dødballer, rolig med ballen i beina og reaksjonssterk og solid på streken. Det som imponerer meg mest er stabiliteten i prestasjonene. Han har ikke gjort store feil eller hatt dårlige kamper i Alta IF-trøya. Å ha en slik sisteskanse gir trygghet og selvtillit i gruppa, fastslår Repvik.

Han mener spillere som Rojas, Makhtar Thioune og Thomas Braaten skal ha mye av æren for at laget har prestert såpass bra i vårsesongen.

– Det er dette som er positivt med å hente spillere utenfra. De har en profesjonalitet og vinnermentalitet som smitter over på andre. Sterke lederskikkelser gjør det lettere for unge spillere å blomstre, slik vi har sett med med for eksempel Runar Overvik og Felix Adrian Jacobsen denne sesongen. Vi har truffet veldig godt med årets signeringer. Det er det ingen tvil om, smiler Alta IF-bossen.