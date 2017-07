Sendte BUL videre

Lea Hunsdal Falsen scoret tre mål i turneringens første kamp, fulgte opp med en ny nettkjenning i puljekamp nummer to og fortsatte scoringsfesten da Landvetter sto på motsatt banehalvdel. Før to minutter var spilt sendte hun BUL i føringen, og da halvtimen nærmet seg la angrepspilleren på til 2-0. Flere mål ble det ikke, og BUL-jentene kunne juble for avansement i Gothia Cup.

BULs J18-lag gikk ubeseiret gjennom gruppespillet, og torsdag formiddag møtte de svenske Landvetter IF 1 i 16-delsfinalen i A-sluttspillet.

– Det var en ganske jevnspilt kamp der BUL skapte de fleste sjansene. BUL gikk ut i hundre og presset voldsom i starten, og tok en tidlig ledelse. Deretter jevnet kampen seg ut og Landvetter hadde sin største og eneste sjanse i kampen ved et skudd i tverrliggeren som spratt ned på streken. Mot slutten av førsteomgangen tok BUL over igjen og skapte en rekke sjanser, og like før pause scoret Lea Hunsdal Falsen igjen. Andre omgang startet med en rekke BUL-sjanser. Etter dette kontrollerte de kampen, forteller Terje Falsen.

I 8-delsfinalen møter BUL nok et svensk lag. Denne gangen er det Linghems/Tallboda som står i veien for Hunsdal Falsen & co, og oppgjøret spilles torsdag ettermiddag klokken 13.20. Laget som sikrer seg plass i kvartfinalen skal i aksjon allerede klokken 18.30 torsdag kveld.

BULs G16-lag spiller for øvrig 32-delsfinale i B-sluttspillet mot Sils IF torsdag klokken 15.30.