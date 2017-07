Fikk treårskontrakt

Midtbanespilleren med en fortid i Alta IF forlater dermed 1. divisjonsklubben Bodø/Glimt til fordel for en utenlandskarriere. Normann har skrevet under en treårskontrakt med den engelske sørkystklubben.

– Vi er glade for å ha hentet Mathias til klubben. Han er en talentfull og allsidig spiller, og han har allerede bra erfaring med å spille A-lagsfotball i Norge, sier Brighton-manager Chris Hughton til klubbens nettsted.

Overgangssummen blir ikke nevnt, men prislappen skal ligge på rundt 13 millioner kroner, ifølge Bodø Nu .

– Dette er en god avtale alle veier, både for spiller og klubb. Det er veldig positivt at Bodø/Glimt som klubb selger en spiller til en av de beste ligaene i verden, sier daglig leder i Bodø/Glimt, Frode Thomassen, til klubbens nettsted.

– En slik internasjonal avtale er i seg selv en svært god tilbakemelding til det arbeidet vi gjør i klubben. Vi ønsker Mathias alt godt i sin nye tilværelse og er svært takknemlig for de bidragene han har gitt oss, avslutter Thomassen.

Normann har spilt sju seriekamper for Bodø Glimt så langt denne sesongen. Bodøværingene topper 1. divisjon.

21-åringen spilte totalt 42 kamper for nordlendingene og scoret tre mål.