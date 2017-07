Banens beste i skjebnekamp

Rosenborg klarte bare 1-1 borte mot Irske Dundalk, og var nødt til å vinne eller å holde nullen da lagene møttes igjen på Lerkendal stadion onsdag kveld.

Nullen sprakk allerede etter 12 minutters spill da gjestene tok ledelsen på en dødball. Dundalk var utrolig nære 2-0 rett etterpå, men RBK-keeper André Hansen vartet opp med en kjemperedning. Rosenborg fikk summet seg rett før pause, og kantspiller Yann-Erik de Lanlay utliknet til 1-1 etter et flott angrep av hjemmelaget.

Rosenborg hadde flere gode muligheter, men det ble ikke flere mål i ordinær tid. Blant annet hadde Tore Reginiussen en kjempesjanse som han ikke klarte å utnytte. Oppgjøret gikk dermed til ekstraomganger. Her var RBK klart best, og da det var spilt åtte minutter av første ekstraomgang headet innbytter Matthías Vilhjálmsson hjemmelaget i ledelsen.

Dundalk fikk en kjempemulighet på overtid av første ekstraomgang, men Dane Massey traff kun metallet. RBK holdt ut i 2. ekstraomgang, og til slutt kunne hjemmefansen puste lettet ut.

– Det var deilig. Det var et slag i trynet å komme under 0-1. Det viser stor karakter og vinnervilje at vi klarte å snu det. Dundalk imponerte, men vi vant fortjent, sa Vilhjálmsson til Viasat 4.

– Det er et av de største øyeblikkene i min karriere, sa matchvinneren da han møtte pressen litt senere.

2-1 på Lerkendal betyr 3-2 sammenlagt mot irene i 2. kvalikrunde. Trønderne møter skotske Celtic i neste runde. Brendan Rodgers og co. slo ut nordirske Linfield med 3-0 i sitt kvalikoppgjør.

– Målsettingen er å nå gruppespillet i Champions League. Blir det for tøft mot Celtic, får vi en ny sjanse i europaligaen. Vi skal gjøre alt vi kan, sa Vilhjalmsson til NTB.

Tore Reginiussen ble kåret til kampens beste spiller på Lerkendal i går, og kan altså se frem til to spennende kamper mot gigantene fra Skottland.