Trøbbel i HamKam

HamKams danske kaptein Franck Semou har uteblitt fra lagets to siste treninger etter den to uker lange fotballferien, melder Hamar Arbeiderblad.

Det vakte oppsikt da Semou ikke dukket opp på trening mandag. HamKam-trener Kevin Knappen hadde senest kontakt med spilleren for én uke siden. Heller ikke tirsdag var han på plass under lagets morgentrening.

– Dette er en situasjon vi må få klarhet i. Det jobber vi hardt for å få, sier Knappen til HA .

Forrige gang dansken ga lyd fra seg var fredag mens han fremdeles var på ferie i Danmark, da han sendte en snapmelding til lagkameraten Ole-Erik Midtskogen.

– Vi gjør det vi kan for å komme i kontakt med Franck. Vi trenerne har prøvd gjennom telefon, mail, sms og det som er uten å ha hørt en lyd. Telefonen hans er avslått. Letingen er intensivert fra klubben sin side, sier Knappen.

– Vi tenker først og fremst på personen her, det er viktigst. Letingen er intensivert og vi gjør hva vi kan, sier han.

Semou ble i fjor høst utsatt for grov vold. To danske menn ble sluppet fri fra varetekt torsdag etter å ha blitt dømt tre og tre og et halvt års fengsel for overfallet mot HamKam-spilleren. Han ble slått i hodet med en hammer og fikk kraniebrudd.

HamKam topper tabellen i PostNord-ligaen avdeling 1 foran Alta IF. Serien starter opp igjen førstkommende helg.