Allerede etter to kamper er BULs jenter 18-årslag klar for A-sluttspillet under Gothia cup. 6-1-seieren fra mandagen ble fulgt opp på overbevisende måte tirsdag morgen.

BUL-jentene slo nemlig tyske Eimsbutteler 2-0. BUL tok ledelsen allerede etter to minutter ved Sofie Movik Simensen. Etter dette hadde bossekopingene god kontroll, opplyser lagledelsen fra Gøteborg. Midt i andre omgang punkterte Lea Hunsdal Falsen kampen etter en soloprestasjon.