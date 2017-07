– Kjørte mest på to hjul

Bjørn-Terje Heggeli kjørte søndag den siste runden av Norrlandsveckan i rallycross. Etter en femteplass i Kalix kjørte han inn til pallplass sist. I dag gikk det litt tråere i crossløypa. Det ble en 5. og to 6.-beste tider i kvalifiseringsomgangene, mens han kapret andreplass i semifinalen. I finalen ble Heggeli nummer fire.

– Det ble andreplass i en kaotisk semifinale og til slutt fjerdeplass i en minst like kaotisk finale for min del. Sleit litt med å finne helt rett innstilling på minitanksen på banen i Piteå og den hadde til tider mer lyst å kjøre på to hjul istedenfor fire gjennom svingan. Ser tøft ut, men er svært lite effektivt, oppdaterer han sine følgere på Facebook.

Svenske Linus Westman vant foran Joakim Evertsson og Jonas Dalseth Jacobsen. Fullstendig resultatliste kan finnes her.

Les mer om løpet i morgendagens avis- og PDF-utgave.