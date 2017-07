Tar ferie under nedrykkstreken

Siden Lillestrøm 2 slo Tromsø 2 på onsdag og Alta 2 tapte 3-0 borte mot serieleder Mjølner torsdag må Alta-guttene ta ferie under nedrykkstreken.

A-spiller Andreas Markussen avsluttet fotballferien tidligere enn resten av A-laget (som starter fellestreningene lørdag) for å spille andrelagskampen mot moderklubben Mjølner.

– Mjølner var rett og slett flere hakk bedre enn oss, men vi stilte med et ungt lag som la ned en helhjertet innsats mot en motstander som viste hvorfor de leder serien, sier Markussen som også møtte en av vinteren og vårens lagkamerater i oppgjøret på kunstgresset i Narvik.

Alta IFs Simon Evjen, som spilte flere kamper for Alta 2 i vår, er nemlig på utlån til Mjølner. I går scoret han to av serielderens tre mål.

– Simon var veldig god. Han viste i vår at han var i form og viste det samme i går, sier Markussen.

At andrelaget er under streken er ikke så overraskende, ifølge Markussen.

– Vi i Alta IF var fullstendig klar over at det ville bli tøft å spille i allnorsk serie med andrelaget, men selv om vi er under streken til ferien så har vi stor tro på at man kan berge plassen. Nå får rekruttspillerne en velfortjent ferie for å lade batteriene, så er det bare å klinke til når høstkampene starter, sier han.