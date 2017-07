Fikk 100.000 på kroken

Fredag kunne Frp-politiker Bengt Rune Strifeldt dele ut 100.000 kroner til Offroad Finnmark, som forlenget arm for partikolleger i fiskeridepartementet.

– Dette betyr veldig mye for oss. Vi påtar oss gjerne et samfunnsansvar for at sunn og god fisk blir viktigere for de unge, sier daglig leder i Finnmarksrittene, Rune Berg.

Sisa kultursenter har tidligere sjarmert fiskeridepartementet med sine prosjekter for å få barn og unge til å spise mer fisk, det såkalte sjømattilskuddet som gjorde at Per Sandberg i vår gjestet Bossekop. Offroad Finnmark styrer i samme leia og får 600 kilo laks fra oppdrettsselskapet Cermaq, som skal vekke appetitten til alle som en involvert i sykkelrittet, inkludert smårollingene som deltar med liv og lyst i sitt eget ritt.

– Det er ganske så tilfeldig. Jeg traff statssekretær Ronny Berg som var nysgjerrig på hva vi holdt på med. Etter å ha hørt om våre planer, mente han at vi var kvalifisert for å få midler fra denne potten. Det hadde han jo rett i, sier Rune Berg.

Offroad Finnmark var ikke de eneste som ble velsignet med støtte. Kunes-dagene har fått 65.000 kroner, mens Nordkapp filmfestival også har fått 100.000. Alle skal gjøre sitt for å stimulere til at flere spiser fisk, enten det er laks eller andre fiskesorter.

– Sjømattilskuddet skal gi barn og unge smaken på fisk og dermed sunt kosthold. Offroad Finnmark er et godt eksempel på en arena for å skape interesse for sjømat i den oppvoksende generasjon, sier Frps stortingskandidat Bengt Rune Strifeldt, som hadde fått oppdraget med å dele ut tilskuddet. Han mener en vridning av kostholdet mot mer fisk kan gi helsemessige effekter.

– Det handler om å styrke omdømmet til sjømatnæringa, men da må vi ha barn og unge med oss fra tidlig alder, både som konsumenter og delaktige i tilbereding av sjømat, påpeker Strifeldt, som også gleder seg over at sunn idrettsaktivitet kombines med sunn mat.

– Jeg er imponert av det Offroad Finnmark har fått til, sier han.