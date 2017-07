Tore berget ett poeng mesterliga-kvalik

Rosenborg slet med å takle et entusiastisk Dundalk, men Tore Reginiussens utligning til 1-1 ga trønderne en fordel før returkampen i mesterligakvalifiseringen.

Like før pause kriget Reginiussen inn det viktige bortemålet for RBK. Scoringen kom etter et godt slått frispark fra Vegar Eggen Hedenstad.

Dermed kunne gjestene fra Trondheim trekke et lettelsens sukk under pausepraten. For i det store og hele var det en slett første omgang Rosenborg vartet opp med i Irland.

– Det er ikke godt nok. Vi ble for puslete og lot oss prege i starten. Vi tapte duellene, og de var over oss hele veien. Etter 1-0-målet slapp vi oss mer løs og ble kvitt nervene, sa RBK-trener Kåre Ingebrigtsen til Viasat 4.