Klatret opp på pallen

Den andre runden av Norrlandsveckan i rallycross ble kjørt i svenske Kalix onsdag. Etter femteplassen i Skellefteå i den første runden sier Bjørn Terje Heggeli seg fornøyd med pallplass.

– Kjøringen fungerte til tider meget bra og når det i tillegg ble litt klabb og babb for de foran meg så kunne jeg kjøre inn til en tredjeplass i finalen. Jeg er veldig fornøyd med sluttresultatet og at jeg klarte å kjøre min egen tid ned med tre sekund fra første- til tredje omgang, skriver Helggeli på teamets Facebook-side hvor han også skriver at han fortsatt har litt trøbbel i starten.

– Jeg liker fortsatt ikke at startene fortsatt er litt for vekslende. Skal jeg ha noen som helst sjanse til å henge med svenskene, med strikkmotoren min, så er jeg avhengig av å treffe perfekt på starten hver gang. Det klarer jeg dessverre ikke.

I semien satt det litt bedre,kom ut som nummer 3 & holdt den plasseringa inn. Dermed avansement til finalen. Der stod æ i bakerste rekke & kom ut som nr.5.

Justert på giringen

Etter den første runden i Skellefteå er bilen blitt giret om noe som betyr at han måtte prøve seg litt fram.

– I første omgang hadde jeg en dårlig start på grunn av en treg sjåfør og for mye turtall. I andre omgang gikk jeg ned på turtallet, men da ble det dessverre for lavt og jeg måtte slure meg avgårde, meldte han på Fecebook før den siste omgangen.

Etter sjuende- og femtebeste tid i de to første omgangene valgte teamet å skifte til stivere fjærer før den siste omgangen.

– Overgangen til mykere fjær fungerer nok litt bedre ute på banen, men ikke i starten, og når starten er så viktig forsøker vi å bytte tilbake, kunne han melde.

Etter den siste omgangen skreiv han følgende:

– Fortsatt en dårlig start, men kjøringa funket bra. Ble en tredjebeste tid og kvaler da inn som nummer fem til semifinalen noe som betyr tredje startspor.

I semifinalen måtte han være blant de tre beste for å få en finaleplass og nettopp det klarte han.

– Det satt litt bedre i semifinalen og jeg kom ut som nummer tre, en plassering jeg holdt helt inn til mål.

Fra bakerste rekke på startplata i finalen kjørte han seg altså opp til tredjeplass. Søndag kjøres finalen i Piteå og med en ny god plassering der kan pengepremiene som fordeles mellom de tre beste være innen rekkevidde.