Russisk lag til Altaturneringa

Altaturneringa i fotball får for første gang på mange år også utenlandsk besøk.

– I samarbeid med Barentssekretariatet vil vi å år kunne ønske et russisk lag velkommen til turneringen. Det kommer et lag med 2007-gutter fra Murmansk-regionen, sier turneringsleder Petter Oseberg og legger til:

– Vi har et ønske om å få med flere utenlandske lag og blir å jobbe for det de neste årene. For deltagerne er det naturligvis morsomt å møte lag man ikke møter i det hjemlige seriespillet og vi håper det russiske laget er første steg mot å gjøre Altaturneringen mer internasjonal.

Tidligere år har svenske lag deltatt, men de siste årene har kun norske lag møtt på Aronnes turneringshelga. Av de 52 norske klubbene som blir representert i år er det kun nordlandsklubben Bjerkvik som ikke holder til i Troms eller Finnmark. De kommer til Alta med ett lag i klasse gutter 11er.

Som de tre største klubbene stiller BUL med 55 lag, arrangørklubben Alta IF med 52 og HIF/Stein fra Hammerfest med 29. Imponerende er det at den relativt ferske østkantklubben Nerskogen er fjerdestørst med hele 27 påmeldte lag.

Tverrelvdalen stiller med 18 lag, Kaiskuru IL, som har overtatt flere lag fra Alta IF, er representert med 14, det samme som IL Frea, mens Rafsbotn stiller med to mygglag. Fra Kautokeino kommer det 14 lag, mens Øksfjord IL tar turen med fem lag.

– Det beste som har skjedd norsk fotball Frea-treneren mener man er på rett vei i minifotballen.

Under iFinnmark-cup i fjor høst og Eat, sleep, move-cupen i vår spilte de aller yngste myggspillerne treerfotball med vegger rundt banen. Dette gjorde at hver enkelt spiller ble mer involvert. For første gang skal også Altaturneringen i år tilby treerfotball for seksåringene når fotballfesten arrangeres 11.-13. august.

– Vi setter opp tre treerbaner med vegger nærmest kafeteltet slik at de aller yngste får en tett og kompakt turnering og ikke minst blir veldig synlige, sier turneringslederen som på påmeldingslista kan lese av 393 påmeldte lag.

– Det er en liten nedgang i forhold til fjorårets 405 lag, men vi er ikke bekymret av den grunn. De opplevde det samme i St.Hans-turneringen i Nordreisa og trolig er det naturlige svingninger grunnet størrelsen på de forskjellige årskullene, sier han.

Mye likt

Sett bort fra at treerfotballen for de aller yngste og internasjonal deltagelse er det ellers lite endringer å snakke om. At Hjemmeluft bygdelag tar seg av serveringen ved banen i bydelen gleder turneringslederen.

– Nierbanen i Hjemmeluft blir en litt annerledes opplevelse enn de andre. Bygdelaget tar plass i gapahuken og lover servering. At vi også har Nerskogen IL med i arrangørkorpset, til tross for at de fortsatt ikke har egen bane, er også gledelig. De har påtatt seg ansvaret for vaktholdet ved tre skoler, sier Oseberg som likevel trenger mer hjelp.

– Når turneringen er blitt så stor som den har blitt klarer vi ikke å fylle hull ved hjelp av egne dugnadsfolk. At naboklubbene gjør en fantastisk innsats på sine baner hjelper oss mye, men fortsatt har vi noen hull i dugnadslistene som vi må fylle. Så alle som har mulighet til å bidra selv om de ikke har barn i klubbene er hjertelig velkommen til å ta kontakt. Vi skal klare å finne oppgaver som kan tilpasses den enkelte. Bare noen få timers bidrag kan hjelpe oss mye, avslutter turneringslederen.