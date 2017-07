Hyller de frivillige – gir sykkel til rittet

Harila AS i Alta har nemlig gitt Offroad Finnmark en sykkel til en verdi av 25.000 kroner, som skal trekkes ut blant frivillige, heter det i en pressmelding.

Daglig leder Rune Berg i Offroad Finnmark er strålende fornøyd med en ny samarbeidspartner. I tillegg til sykkelen, skal firmaet leverer to biler av merket Volvo som Offroad Finnmark får benytte under sykkelfestivalen.

– Bilene skal brukes av våre frivillige til frakt av personer, mat, sykkeldeler, rittledere og ellers det meste vi har behov for å transportere den uka sykkelfestivalen varer, opplyser Berg.

Harila synes arrangementet fortjener støtte.

– Vi er stolte over å være en del av varemerket Offroad Finnmark og er glad for at vi kan legge til rette for at de frivillige kan kjøre trygt, sier salgssjef Jørn Helge Pedersen i pressemeldingen.

Offroad Finnmark er avhengig av dugnadsånden og synes det er flott at de belønnes.

– Dette er midt i blinken, sier Rune Berg.