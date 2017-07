Svømte inn til 12.plass

Stafettjentene fra Nordlysbyen svømme- og triatlonklubb svømte en fantastisk stafett da de ranket som nummer 26 endte helt oppe på 12. plass i langbane-NM i Trondheim.

– Det er en fantastisk prestasjon av jentene og spesielt med tanke på at vi siden påske kun har hatt to ukentlige økter i et lite basseng i Talvik mot sju-åtte ukentlige svømmeøkter når Nordlysbadet er tilgjengelig. Jeg er rett og slett stolt og imponert, sier trener Tom Eirik Olsen.

Andrine Svea startet det hele med 1.12,9 på rygg, Andrea Martnes fortsatte med 1.21,1 på bryst før Stine Næss Holmgren snuste på NM-kravet med 1.09,8 på butterfly. Til slutt gjorde Kaia Viktoria Norbye en råsterk sisteetappe og klinket til med 58,9 på crawletappen på 4x100-meter.

– Jeg er normalt ikke så opptatt av plasseringer, men mer av måten de løser oppgavene på. Med litt is i magen kunne det faktisk gått enda raskere da enkelte gikk litt for hardt ut og tapte tid da de ble litt stive mot slutten. Men alle fire gjorde løp som var over forentningene, sier Olsen og legger til at både Næss Holmgren og Norbye leverte bedre tider enn egen kortbanepers der det vanligvis går litt raskere.

Nok en personlig rekord

Etter å ha hatt feber i forrige uke måtte Kaia Norbye, som er den eneste som er kvalifisert for individuelle øvelser, droppe favorittøvelsen 200-fri lørdag.

– Det er øvelsen vi kanskje har jobbet mest med i vinter så det var litt kjedelig. Men hun perset i går med tre tideler på 50-fri og forbedret i dag sin pers på 50-bryst uten at hun sa seg fornøyd med løpet. Det er uansett det beste hun har gjort noen gang og vi sier oss fornøyd med tiden selv om der var ting som kunne vært gjort bedre, sier Olsen.

Norbye svømmer i morgen 100-fri og 50-butterfly på mesterskapets siste dag.

Større treningsgruppe

Sammen med trener Dima Rabey, som kom fra Alta svømmeklubb til Nordlysbyen STK i vinter, har Olsen en bra treningsgruppe å ta seg av. Til høsten blir gruppa enda større.

– Vi har helt siden oppstarten hatt en fin treningsgruppe med ivrige utøvere, men får en enda bedre gruppe når det kommer flere til som begynner på skole i Alta til høsten. Så jeg ser virkelig fram til å jobbe videre med disse utøverne, avslutter Olsen.