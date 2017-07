Hjem uten poeng

Skjetten - Alta 2 2-0 (0-0):

– Første omgang var ikke så verst da vi fikk noen overganger og kom til målsjanser, mens andre omgang var dårligere. Vi klarte derimot å stå imot ganske lenge og hadde håp om poeng til tross for at vi stilte et veldig ungt lag mot et mye mer rutinert Skjetten-lag, sier Tron Møller Natland, veteranen i Alta-laget.

75 minutter ut i kampen måtte de derimot se at vertene tok ledelsen.

– Det falt ned en ball på 14-16 meter som en av dem fikk bredside i mål. Vi forsøkte å presse for en utlikning mot slutten uten at vi klarte å etablere noe press. Vi pumpet derimot mange baller framover, og jaget etter en scoring resulterte i at de på overtid fikk sette inn 2-0 når selv keeper Maris Eltermanis var framme for å jakte en utlikning, legger han til.