Femteplass i første løp

Alta SSF/NMK Altas Bjørn Terje Heggeli har vært godt fornøyd med de tre første NM-løpene så langt denne sesongen (sjuendeplass totalt), men sier seg ikke fornøyd med kjøringen i det første av tre rallycrossløp i den svenske Norrlandsveckan. Det til tross for en femteplass i Skellefteå, kun slått av fire kjørere som kjemper høyt oppe på resultatlistene i det svenske SM-sirkuset.

– Femteplass er ok, og når jeg ser hvem som er foran meg på lista så er det ikke sikkert jeg hadde kommet så mye høyere med perfekt kjøring, men det var mye tull med både meg og bilen. Jeg mener derfor at jeg fikk et ok resultat på en dårlig dag, sier Heggeli på telefon fra Skellefteå.

I første omgang var han godt med fra ytterste startspor, men ble presset ut og havnet sist i feltet før han klatret to plasser og kjørte inn til fjerdeplass og åttendebeste tid i omgangen. I andre omgang kjørte han inn til en tredjeplass og sjettebeste tid før han i siste omgang ble litt for heit i toppen.

– Jeg kom ut som nummer tre, men så gjorde en stor tabbe og gikk rett inn i alternativsporet. Han som i utgangspunktet lå bak meg fra start valgte ikke alternativet og presset seg inn foran meg. Da han kjørte litt saktere enn meg ble jeg litt for hissig på grøten. Jeg kakket han litt i ræva og fikk svartflagget (diskvalifisert), sier han.

Likevel fikk han kjøre semifinale fra siste startspor. Her kjørte han inn til en tredjeplass som holdt til finale.

– Jeg fikk siste startspor også i finalen, men da fungerte ingenting. Bilen var ikke til å kjenne igjen og jeg trodde en stund jeg hadde punktert noe jeg ikke hadde gjort. Bilen gikk alle veier så muligens fikk jeg varmgang i dekkene, sier han før han avslutter:

– Nå har jeg kjørt ganske bra i alle tre NM-rundene, men kan ikke regne med at det fungerer like godt hver dag. Dagen i dag var en dag hvor lite stemte, men som sagt så er femteplass helt ok.

Onsdag kjøres andre runde i Norrlandsveckan i Kalix før finalen går i Piteå søndag.