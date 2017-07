NM-gull til André

– Fantastisk av André, sier Jørund Greibrokk til Altaposten, etter innsatsen til 14-åringen i kadettklassen i Stavanger. Alta sjakklubb er naturligvis stolt og imponert av stortalentet i landsturneringen.

– Det som er ytterligere imponerende er at det gjenstår én runde. Han leder nå med 1.5 poeng og man får ett poeng for seier. At han før alle rundene er ferdigspilt kan kåres som norgesmester, er bare total utklassing, sier Greibrokk som har stått i spissen for barne- og ungdomssatsingen i klubben.

Hvem som kommer på de andre pallplassene i kadettklassen, blir ikke klart før siste runde er ferdigspilt lørdag ca kl 14:30