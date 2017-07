Hoppet rett i dommertrøya

Da hadelendingen Erik Brenli kom fra Brandbu til Finnmark og jobben som sportsleder i Finnmark Dagblad i 2001 var det for å være et par år i nord. Han hadde derfor ikke i tankene at han 16 år senere skulle ta en fast plass i dommerfamilien i landets nordligste fylke.

En bondedatter fra Vestertana, som Brenli traff mens hun var fylkesordfører, sørget derimot for at han ble i fylket. I første omgang fram til Jens Stoltenberg i 2005 ringte fylkesordføreren og ville ha henne som fiskeri- og kystminister i regjeringa.

Etter tiden som regjeringsmedlem har Helga Pedersen hatt fast plass på stortinget, men nå har familien Pedersen/Brenli tatt avgjørelsen om at nok er nok. I forrige uke kom flyttelasset hjem til Vestertana og kun tre dager etter hjemkomsten var Brenli på plass på Coop-banen i Bossekop der han dømte damekampen mellom BUL og Urædd.

– Jeg er ingen bygutt og sier meg derfor godt fornøyd med at vi nå har forlatt Oslo og flyttet nordover igjen. Selv når jeg ser ut på regnværet og kjenner på de fire-fem gradene og nordavinden er jeg glad for å være tilbake på fast basis, sier 43-åringen som hadde nok et dommeroppdrag i Alta tirsdag.

Sparte klubbene

– Jeg regnet litt på det hele og fant ut at det ble billigere for klubbene om jeg overnattet til sportspris på hotellet i Alta to netter i stedet for å belaste dem begge for kjøring tur/retur. Dermed ble hotellrommet mitt kontor mandag og tirsdag, sier Brenli som jobber som journalist i den samiske (men norskspråklige) avisa Sagat.

Med bosted i Vestertana har han ingen seniorlag i umiddelbar nærhet. Det betyr mange timer i bil stort sett hver gang han skal ut på dommeroppdrag.

– Nærmeste kampen jeg kan dømme på seniornivå er Polarstjernen i Vestre Jakobselv ti mil unna, sier fotballdommeren som allerede nå vet at han i august blant annet skal til Vadsø (12 mil), Kirkenes (20 mil) og Karasjok (23 mil) for nye oppdrag.

– Også regner jeg med det kan dukke opp nye kamper i Alta i løpet av høsten, sier tobarnsfaren som har hatt noen dommeroppdrag i Finnmark også tidligere sommermåneder mens han har oppholdt seg i fylket.

– Med slike avstander må du vel like å kjøre bil?

– Joda, det går helt fint. Men så får vi se etter at jeg har gjennomført denne sesongen hvor godt jeg liker det, svarer han med et smil.

Håper på Alta-kamp

Han er kvalifisert som hoveddommer i 1. divisjon damer og 3. divisjon herrer (Norsk tipping-ligaen), samt som assistentdommer i 2. divisjon herrer (PostNord-ligaen).

– Jeg håper jeg får muligheten til å gå på linja i en Alta-kamp i løpet av høsten, men tiden vil vise, sier fotballdommeren som på Østlandet i hovedsak fikk oppdrag som hoveddommer i 4. divisjon og assistent i 3. divisjon.

– Der er så mange flere dommere å ta av og konkurransen er derfor hardere, sier Brenli som i sine første år i Finnmark selv var aktiv fotballspiller.

– Jeg spilte i BUL i 2001 og da vi rykket opp til 2. divisjon i 2002, men jeg innså at videre satsing ikke var mulig etter opprykket. I første rekke på grunn av at det fulgte med en god del reising i jobben min i FD da Alta IF også rykket opp i 1. divisjon samme høst, sier han og legger kjapt til med et smil:

– Så skal det sies at det er det langt fra sikkert at jeg hadde taklet et høyere nivå, både i forhold til evner og seriøsitet. Det er nok av dem som mener de kunne «nådd så mye lengre» hadde det ikke vært for noe annet. Jeg er ikke helt der, avslutter 43-åringen.

Etter tiden i BUL gikk veien til Rafsbotn før han avsluttet egen fotballkarriere med ett år i Norild og et par sesonger som delvis aktiv i Tana ballklubb i periodene han var i Finnmark på sommerferie.