Nyter livet etter idrettskarrieren

Kombinertløperen fra Kautokeino valgte i vår å legge opp som toppidrettsutøver etter en lang og innholdsrik karriere. Håvard Klemetsen har fylt opp premieskapet med gull, sølv og bronse i ulike verdensmesterskap, og har også OL-gull og én individuell verdenscupseier å se tilbake på.

Har fått «deltidsjobb»

I forrige uke ble det klart at 38-åringen får ansvaret for Team Beijing 2022, som skal ta seg av de neste beste kombinertløperne i Norge. Dette er en talentsatsing fram mot vinterlekene i den kinesiske hovedstaden om fem år. Landslagsjobben er imidlertid på langt nær noen heltidsjobb, og som så mange andre tidligere toppidrettsutøvere trenger Klemetsen noe mer å fylle dagene med. Det er her NISO og Norges fotballforbund kommer inn i bildet.

– Jeg har deltatt på et karriereveiledningskurs i regi av NISO og NFF rettet mot folk som er i min situasjon. Eller det vil si - vi har med både tidligere utøvere og utøvere som nærmer seg slutten av sin aktive karriere. Det handler i bunn og grunn om hvordan man skal takle overgangen fra toppidrettsutøver til sivil jobb. Jeg føler selv at jeg har hatt veldig god nytte av dette kurset, forteller Klemetsen.

Sterke historier

Claus Lundekvam, Azar Karadas og Marit Malm Frafjord er noen av de andre som har vært med på kurset. Den siste samlingen går av stabelen i august.

– For noen er det flere år siden de har lagt opp, mens andre fortsatt presterer på høyeste nivå. Det gjør at det er mange gode historier og nyttige erfaringer å ta av. Vi har mye å lære av hverandre, fastslår Klemetsen, som har fått veldig god kontakt med de andre deltakerne.

– Det er fantastiske folk som har opplevd og oppnådd utrolig mye i løpet av karrieren. Man blir gjerne sittende igjen med en tomhetsfølelse når det hele er over, og da er det viktig å skape bevissthet på hva man kan bidra med etter at livet som toppidrettsutøver tar slutt. Enkelte historier er sterkere enn andre. Som mange sikkert vet hadde Claus Lundekvam en svært tøff tid etter han la opp. Det han gikk gjennom var nok en tankevekker for oss alle. Det er ikke gitt at man klarer å tilpasse seg livet utenfor «bobla». Det er mange eksempler på det, sier han.

– Ta kurset før du legger opp

Selv skulle 38-åringen ønske at han tok kurset enda tidligere.

– Jeg anbefaler virkelig dette kurset for de som merker at de ikke har så lenge igjen på toppnivå. Alle som deltar føler på de samme tingene, og står gjerne overfor mange lignende utfordringer. Å få positive og nyttige tilbakemeldinger fra andre i samme situasjon føles veldig bra, kommenterer Klemetsen.

– Jeg er faktisk litt seint ute. Mye av det jeg har lært her kunne jeg hatt nytte av den dagen jeg la opp, så min anbefaling til andre er å ta kurset før man kaster inn håndkleet. Men det er vanskelig å sette av tid til andre ting når man er aktiv. Da prioriterer man gjerne knallhardt for å lykkes best mulig. Men i ettertid ser jeg at det ville vært nyttig å gjøre dette mens jeg fortsatt holdt på, avslutter han.