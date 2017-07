Over streken igjen

Alta 2 - Salangen 3-1:

Alta IFs 3.divisjonsalg hadde tirsdag besøk av bunnlaget Salangen i Finnmarkshallen. Scoringer av Tron Møller Natland og Aleksander N. Kjellmann gjorde at Alta 2 ledet 2-0 til pause.

Innbytter Joret Daniel Eira satte 3-0 i sin første kamp etter et langt skadeavbrekk før gjestenes Ruben Rene Sletten reduserte til 3-1 åtte minutter før slutt. Flere scoringer ble det ikke.

– Vi var et bedre lag enn dem og vant fortjent, men burde absolutt scoret flere mål. Vi var tre-fire ganger to mot en uten at vi lyktes. Men jeg er fornøyd med at vi vant, sa trener Mate Dujilo etter kampen.

Etter 3-1-seieren passerte Alta-guttene Lillestrøm 2 på tabellen og klatret over nedrykksstreken.

– Vi har både Tromsø 2 og Lillestrøm 2 bak oss på tabellen så det er viktig å holde kontakten med lagene foran oss i tilfelle eliteserieklubbene lykkes med å stable sterkere lag på beina i høstsesongen. Guttene våre fortjener å spille på dette nivået og det er bra for Alta IF at A-lagsreservene har en så god arena i tillegg til førstelaget, sa Dujilo.