Hegg med fra start

Eline Hegg og Runa Lillegård er med i den norske J16-troppen som deltar i Åpent nordisk mesterskap i Finland. Begge BUL-spillerne var i startoppstillingen da Tyskland ble slått 3-1 sist søndag. Lillegård scoret alle de norske målene.

De norske jentene står med to av to seire så langt i mesterskapet, og jakter på full pott når de innledende kampene avsluttes med kamp mot Nederland tirsdag. Her får Eline Hegg nok en gang tillit fra start, mens Lillegård begynner på benken.