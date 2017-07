«Treningsøkta» holdt til klasseseier i Haugesund

I vinter ble mye av tiden tilbragt på sofaen og Gunhild Berntsen (41) fikk beskjed om at denne sesongen var ødelagt grunnet en betennelse i skjoldbruskkjertelen. Men med stigende form valgte Alta-kvinnen å stille i Ironman 70.3 i Haugesund i helga. Det endte med klasseseierer (K40-44) og åttendebeste tid av samtlige kvinner.

– Jeg tenkte jeg skulle ta det som en god treningsøkt. Jeg tok det med ro og gikk ikke ned i kjelleren, men likevel holdt det godt til å vinne min klasse, sier Berntsen som blir hjemme i Alta til i begynnelsen av august da den opprinnelige planen var å stille i Norseman.

– Norseman blir for tøft til den formen jeg er i nå, men at jeg kunne stille til start i helga betyr at jeg er foran skjema noe jeg er godt fornøyd med. Det er ikke så lenge siden jeg kom meg opp av sofaen og da jeg startet i helga var det kun fem dager siden blodprøvene for første gang viste at stoffskiftet begynner å nærme seg normalen, sier hun og legger til at hun ser fram til en måned hjemme i Alta.

– Synd at Nordlysbadet er stengt, men jeg får ta noen økter i Gakorivannet eller andre vann selv om vanntemperaturen trolig er en god del lavere enn jeg er vant med, sier den Sicilia-bosatte 41-åringen.

1,93 kilometer svømming, 90 kilometer sykling og 21,1 kilometer løping står på programmet når konkurranseformen er Ironman 70.3 eller halvironman som det gjerne også kalles. Vinnertiden til Berntsen i Haugesund var på fem timer og åtte minutter, mens hun i fjor gjorde distansen knappe halvtimen raskere.

– Tiden viser at jeg er langt fra toppformen selv om jeg helt sikkert kunne presset litt hardere dersom jeg hadde hatt fokus på å gi alt, avslutter hun.