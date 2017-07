Finnmarkstalent til Nardo

Det melder Nardo på sine egne nettsider.

18-åringen imponerte stort for rekruttlaget til Alta IF i fjor og ble toppscorer. I vår ble det klart at stortalentet fra Karasjok ønsket seg bort for å få sjansen på et høyere nivå.

Før helga var han spilleklar til søndagens kamp mot Fana i Posten nord-ligaen.

Tangen flyttet fra Karasjok etter spill hos Ravdojok BK og Nordlys IL for to år siden. Her scorte han i debuten for A-laget, kun 16 år gammel. Det samme året ble han også kåret til et av Nord-Norges 10 største talenter av avisa Nordlys.

– Jeg valgte Nardo FK for å få bedre matching og jeg ville prøve noe nytt samt at jeg vil satse på fotball fremover, sier han til klubbens nettside.