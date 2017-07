Bråstopp uten toppscoreren

Lillegård scoret ett mål da BUL vant 3-2 borte mot Fløya, og fulgte opp med ytterligere to nettkjenninger da blåtrøyene holdt Byåsen til 2-2 på bortebane for en uke siden. Med totalt syv scoringer på ni seriekamper har den unge landslagsspilleren vært en svært viktig bidragsyter for det nyopprykkede 1.-divisjonslaget fra Bossekop.

Savnet goalgetteren

I forrige uke ble det klart at Runa Lillegård flytter til Oslo for å studere ved Norges toppidrettsgymnas, og tar i samme slengen overgang til BULs divisjonskollega Lyn - som for øyeblikket topper tabellen i 1. divisjon.

På grunn av landslagsturneringen Åpent nordisk mesterskap i Finland kunne ikke Odd Inge Johansen benytte seg av verken Lillegård eller kantspiller Eline Hegg da Urædd gjestet Coop-banen på søndag. Lillegård klinket til med hattrick da Norge J16 slo Tyskland 3-1, mens BUL-damene tapte på hjemmebane for aller første gang denne sesongen. Savnet av toppscoreren var tydelig, men gårsdagens eneste målgjører for hjemmelaget tror BUL kommer til å klare seg fint uten ekstremferdighetene til landslagsspissen.

Tapte i solsteiken Tabelltoer Urædd ble hakket for sterke.

– Jeg tror ikke vi behøver å legge om på systemet vårt selv om Runa drar. Det er kjedelig at vi mister henne, og jeg skulle helst sett at hun ble. Men jeg unner henne sjansen og ønsker henne lykke til videre. Samtidig har vi mange gode fotballspillere som kan komme inn og gjøre en god jobb, det er jeg veldig trygg på, sier Guro Bell Pedersen.

Trives best som spydspiss

Hun var tilbake som spydspiss i Runa Lillegårds fravær, og satte inn reduseringen som skapte håp om poeng mot Urædd. Dessverre klarte ikke BUL-damene å finne veien til nettmaskene flere ganger. I stedet scoret Mari Fuglseth Aakre sitt andre mål for dagen og sørget for at alle poengene ble med sørover.