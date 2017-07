– Raipas vinner alltid

Etter mange sesonger i Alta IF-drakt dro Håvard Nome sørover for å prøve lykken, og Raufoss ble midtbanespillerens neste arbeidsgiver. Lørdag møttes barndomskompisene Christian Reginiussen og Håvard Nome til dyst for hvert sitt lag, og det var mye mer enn prestisje som sto på spill. Både Alta IF og Raufoss jager serieleder HamKam, og kun seier var godt nok i toppkampen.

Spennende toppkamp

Hjemmelaget tok ledelsen på et selvmål, men Håvard Nome & co yppet til bråk utover i omgangen, og rett etter pause utliknet de til 1-1. Poengdeling var imidlertid ikke noe Christian Reginiussen var interessert i, så da kampuret viste 75 minutter headet han inn den avgjørende 2-1-scoringen. Alta IF tok dermed en knallsterk seier over Raufoss i vårsesongens siste kamp.

– Det var en tett og jevn kamp som egentlig alle kamper denne sesongen. Det handler om å få marginene på sin side, få de avgjørende målene og holde tett bak. Det klarer vi i dag og det er ekstremt deilig mot et godt Raufoss-lag. Det gjør at vi er i en veldig god posisjon inn mot høstsesongen, sier Christian Reginiussen til A-sporten.

Han og Alta-guttene hadde fått med seg at både serieleder HamKam og tabelltreer Grorud tapte.

– Nå er vi kun poenget bak HamKam, men det er fortsatt jevnt der oppe. Det er lite som skiller lagene, det er stort sett veldig jevne kamper. Det handler om å reprodusere resultatene og få poengene med seg.

Skallet inn vinnermålet

Christian Reginiussen har denne sesongen spilt litt oppe på flanken i 3-4-3-formasjonen og scoret sist mot HamKam. Mot Raufoss ble Makhtar Thioune benket siden han ikke har fått trent den foregående uken etter en liten smell mot HamKam. Reginiussen ble flyttet ned igjen til sentral midtbane, men dundret på i et dypt løp og headet inn 2-1-målet.

– Det var ekstremt deilig. Jeg får et veldig godt innlegg av Håvard, så jeg bare trenger bare å sette hodet til, og så ser jeg at den går opp i vinkelen. Ingenting er deiligere enn det, smiler en fornøyd matchvinner.

Reginiussen vs Nome

Sammen med Håvard Nome har de terrorisert haugevis av midtbaner opp gjennom tidene i Alta IF-trøya. Søndag sto de altså på hver sin banehalvdel.

– Vi har knivet mot hverandre siden vi var ganske unge. Da var det Raipas mot Kaiskuru og Reginiussen mot Nome. Det gikk jo som det bruker å gå, at Reginiussen gikk seirende ut av det, og Nome litt bitter og irritert når han går inn i garderoben. Det er akkurat som det bruker å være og det var deilig, la han til med et smil.

– Jeg er vel ikke overraska over at vi vant denne kampen. Vi har en innstilling som er veldig god i år. Vi gir alt og jobber på for poengene og det er ikke de mest finspillende kampene. Divisjonen er blitt så jevn at det handler om å få rasket med seg de poengene og krige for hver eneste seier, avslutter han.

Repvik gir terningkast 5

– I utgangspunktet før sesongen ville jeg gitt vårsesongen terningkast seks. Hadde vi fått med oss et resultat fra HamKam-kampen hadde jeg gitt det terningkast seks. Dermed blir det en sterk femmer sålangt, smiler Alta-trener Rune Repvik.

Spillemessig mener han at det fortsatt er en del å gå på.

– Vi skal ikke lure oss selv. Det er mange jevne fotballkamper. Vi må jobbe videre med å utvikle spillet vårt, for vi ønsker fortsatt å kontrollere kampene i mye større grad. Ha ballen litt mer, spesielt høyere i banen. Dette jobber vi med hele tiden.

Alta IF-treneren traff blink med sine bytter kvarteret før slutt. Håvard Mannsverk kom inn på høyre vingback, og der hvor de fleste velger å gjøre det enkelt i sin første involvering, valgte Mannsverk å svinge inn et innlegg fra dypet på ett touch.

– Det er veldig sjeldent at man opplever slikt. At man treffer på den i dag var veldig morsomt. Jeg foreslo til Vidar Johnsen at vi skulle gjøre to bytter og få inn Håvard Mannsverk og Makhtar Thioune. Det var 1-1 og vi ville score mål og prøve å bryte litt opp i det. Det var et fantastisk innlegg og en glimrende heading av Christian. To gode prestasjoner som bikket kampen i vår favør, sier en strålende fornøyd Rune Repvik.