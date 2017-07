Alta IFs gutter 15 gikk til topps under Piteå Summer Games i helga. Guttene vant hele 3-0 mot norske Hunstad FK i finalen. Tre flotte mål av lånespiller Jørgen Hammari fra Rafsbotn IL sørget for at guttelaget kunne løfte det gjeve trofeet. De tok seg videre fra en tøff gruppe med blant annet svenske Hammarby og et lag fra Argentina (CEF 18 Tucuman). En seier, en uavgjort og ett tap var nok til å ta seg videre, og i sluttspillet ble det kun norsk motstand for Alta-guttene. Varden FK ble slått 3-1 i åttendelsfinalen, før Tromslagene Skarp og Tromsdalen ble for små i kvart- og semifinalene hvor Alta IF vant 3-1 og 1-0.

- Det er en kjempeprestasjon av guttelaget å gå til topps i Piteå. Virkelig imponerende, kunne Vidar Kristensen fortelle.

Gutter 16-laget røk ut mot TUIL i åttendelsfinalen, mens gutter 14 tapte på staffesparkkonkurranse mot IK Grand Bodø. BUL var også i Piteå med flere lag. Blant de som bemerket seg var G15 som tok seg til kvartfinalen, hvor de tapte med kun ett mål mot Alta IFs finalemotstander.