Tapte i solsteiken

BUL 1-3 Urædd:

BULs fotballkvinner fikk søndag formiddag besøk av topplaget Urædd. Gjestene lå på andreplass, fire poeng bak serieleder Lyn før dagens oppgjør. Med profilen Melissa Wiik på topp har Urædd scoret flest mål i årets førstedivisjon. Med 33 mål og nærmere tre mål i snitt hver kamp hadde Odd Inge Johansen og hans fotballkvinner noe ekstra å bryne seg på.

BUL startet kampen bra og hadde full kontroll på Urædds angrepsrekke de første tjue minuttene. Gjestene fikk sjansen de trengte etter en dødball hvor Mari Fuglseth Aakre kriget gjestene i føringen. 37. minutter ut i omgangen doblet Rebecca Mykland ledelsen. Amanda Sørensen dro seg inn i banen fra venstre og ble lagt i bakken inne i sekstenmeteren og skaffet BUL et straffespark. Guro Bell Pedersen gikk frem og banket ballen til høyre for Urædd-keeperen som riktignok fikk en hånd på den, men skuddet var så hardt at ballen føk inn i nettmaskene.

BUL jaktet en utlikning, og Guro Bell Pedersen så ut til å bli tomålsscorer når hun nydelig vendte opp utenfor sekstenmeteren og fyrte av et nydelig langskudd. Tilhjemmelagets fortvilelse gikk ballen i stolpen og ut.Etter 58. minutters spill ble Mari Fuglseth Aakre den som skulle bli tomålsscorer i oppgjøret og la på til 3-1, som også ble sluttresultatet. Urædd er antakeligvis det beste laget som har gjestet Coop-banen denne sesongen, og man må kunne si at det var et hederlig tap av BUL.

Kampfakta:

1. divisjon kvinner

Coop-banen



BUL - Urædd 1-3 (1-2)

0-1 Mari Fuglseth Aakre (21. min)

0-2 Rebacca Mykland (37. min)

1-2 Guro Bell Pedersen (41. min)

1-3 Fuglseth Aakre (58. min)

Dommer: Erik Brenli (Tana BK)

BUL startet med følgende lag (4-4-1-1):

Irene Pettersen - Ida Grubben, Benedicte Elise Dahl, Ida Sønvisen Suhr, Oda Lillegård - Martine Romsdal (Emmy Olsen fra 68.), Amanda Sørensen, Therese Vollan Kristensen (Kristine Kristiansen Hagen fra 80.), Johanne Bjørnå - Ann Solbritt Eira Logje - Guro Bell Pedersen