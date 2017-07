Knallsterk feriestart

Alta IF fikk det forløsende 1-0-målet etter at de klarte å holde oppe trykket etter et hjørnespark. Felix Jacobsen kom seg rundt på venstresiden og slo et hardt innlegg inn bak forsvaret. Der var Kristian Lønstad Onsrud uheldig og satte ballen i eget nett.

Samme mann gjorde opp for det uheldige selvmålet når han kun to minutter ut i den andre omgangen plasserte inn utlikningen. Christian Reginiussen scoret sist mot HamKam, lørdag timet han et dypt løp fra midtbanen perfekt og stanget inn 2-1-målet, etter et utsøkt innlegg fra innbytter Håvard Mannsverk.

- Det var snadder. Forrige helg slapp vi inn mot HamKam rett etter jeg scoret, så det var godt å se at vi klarte å holde helt inn i dag. Denne seieren var utrolig viktig, og en av de viktigste så langt i år. 2-1 mot et veldig godt Raufoss-lag er sterkt, sa Christian Reginiussen til Radio Alta etter kampslutt.

Alta IF var også heldig med de andre resultatene i PostNord-ligaen i dag. Serieleder HamKam tapte overraskende 0-1 borte mot Nybergsund, og Alta IF kan ta ferie på kvalikplass, kun poenget bak HamKam. Serietreer Grorud tapte hele 1-5 mot Asker. Med dagens trepoenger har Alta tre poeng ned til Grorud, mens Skeid på fjerdeplass er fem poeng bak.

