Inntar skurkerollen

Lørdag smeller det skikkelig i storstua når Alta IF og Raufoss møtes til dyst. Det er to lag som har møttes mange ganger før, og det blir sjelden kjedelig. Årets første oppgjør mellom de to topplagene i PostNord-ligaen har dessuten en ekstra dimensjon. Mangeårig midtbanespiller i Alta IF, Håvard Nome, spiller nemlig i Raufoss nå. Og han er klar til å ta på seg rollen som skurk og festbrems når kampen blåses i gang.

– Jeg tror nok alle vet hvor mye Alta IF betyr for meg. Det er moderklubben min, og jeg har opplevd mange opp- og nedturer i den gule og blå drakta. Dette er minner jeg kommer til å verdsette høyt resten av livet. Men akkurat de tankene må jeg legge igjen i garderoben på lørdag. Raufoss er klubben min nå, og vi kommer til Alta med ett mål for øyet - seier og tre poeng. Vi bidrar gjerne til at det blir en festlig fotballkamp, men moroa for Alta-publikummet stopper der. Dette er en match vi har et sterkt ønske om å vinne, forteller Håvard Nome på telefon fra Raufoss.

Spesiell opplevelse

Da A-sporten snakket med Nome hadde han akkurat gjort unna siste treningsøkt med laget før avreise til Nordlysbyen. Nå gleder fighteren fra Kaiskuru seg til å komme hjem og treffe gamle kjente. Om han er like populær når han forlater Alta vil tida vise.