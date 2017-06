Feirer 20-årsjubileum

– Tine og NFF har arrangert fotballskole i hele 20 år. Også i år vil nok fotballskolen bli sommerens høydepunkt for mange av de om lag 70.000 barna i alderen 6-12 år som deltar. En av flere spennende ting for deltakerne i jubileumsåret, er at de får med seg hjem en ekte jubileumsdrakt i deltakerpakken, skriver arrangøren i en pressemelding.

– Allerede før Tine fotballskole 2017 sparkes i gang, viser tallene at nesten 1,2 millioner barn og unge har deltatt så langt, forteller André Paulsen i NFF.

To av fokusområdene for fotballskolen er kosthold og enda større jentedeltakelse.

– Både NFF og Tine ønsker også i 2017 å løfte frem kosthold og ernæring som viktige elementer for årets deltakere. Samtidig er vi begge opptatte av å øke andelen på både jentedeltakere og jentetrenere. Flere av klubbene arbeider godt med dette allerede, for å nå målene om minst 40 prosent jenteandel, noe vi gleder oss over, sier Paulsen.

TINE ønsker å være ansvarlig for barnas helse.

– Det gjør vi både gjennom organisert aktivitet og tilgang på godt og bredt utvalg av idrettsmat og -drikke, sier sponsorsjef i TINE, Ann-Kristin Syversen.

I Nordlysbyen er det Alta IF som arrangerer fotballskolen. Det skjer på Alta idrettspark i dagene før Altaturneringa sparkes i gang. Moroa starter mandag 7. august og varer til onsdag 9. august. Altaturneringa 2017 starter fredag 11. august.