Heltemøte i Bossekop

Veiledningssenteret i Alta er en av BULs viktigste samarbeidspartnere denne sesongen. De tar seg av barn som har rusavhengige i sin nærmeste familie, og disse barna har passende nok fått kallenavnet «Superheltene».

Stakk av med seieren

Onsdag i forrige uke var det klart for et skikkelig heltemøte på Coop-banen i Bossekop. 16 barn i alderen 5-14 år skulle spille kamp mot BULs egne superhelter, nemlig damelaget som holder til i allnorsk 1. divisjon. Det ble en veldig flott affære for alle involverte.

– For en fantastisk ettermiddag og kveld. Både superheltene og BUL-damene hadde sett frem til dette oppgjøret i lang tid, og alle hadde trent godt og var klare til kamp. Solen skinte fra skyfri himmel, og det ble tidlig klart at barna hadde fått mobilisert en formidabel heiagjeng som laget liv og røre på tribunen. Innsatsen både på og utenfor banen var fantastisk, og superheltene sikret til slutt en overlegen seier, forteller daglig leder ved Veiledningssenteret, Grete Rugland.

– Det ble medalje til alle, og sammen med supporterne avsluttet vi heltemøtet med felles kveldsmat. Jeg tror alle var enige om at vi hadde tilbrakt noen flotte timer sammen, sier hun.

Takknemlige

Rugland ønsker å rette en stor takk til alle som bidro. Bedrifter og foreninger stilte opp med kveldsmat, energidrikk, energibarer og drikkeflasker. De hadde også sponsorer og støttespillere som gjorde det mulig å lage de flotte kamptrøyene som barna brukte i matchen.

– Vi er veldig takknemlige overfor alle som gjorde dette mulig. Takk til superheltene, supporterne på tribunen og de fantastiske jentene i BUL. Vi er enormt stolte å få «sitte» på ryggen deres denne sesongen, forteller Rugland, som sikter til sponsormerket bakpå spillerdraktene som BUL-damene benytter i år.