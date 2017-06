– Uvanlig store snømengder på denne tiden av året gjør at deler av løypa både på 300- og 700-kilometeren er dekket av snø. Vi har fått rapporter om at reindriftsutøverne senest i forrige uke brukte snøscooter for å utføre reingjetingen. Dette er høyst uvanlig, kommenterer daglig leder for Offroad Finnmark, Rune Berg.

Ikke bekymret

På tross av de uvanlige snøforholdene er Berg ikke veldig bekymret for rittet, skriver arrangøren i en pressemelding. Snøtiningen er nemlig i full gang nå. Men det kan bli tøffe tak for deltakerne.

– Vi hadde en varmeperiode som tok mye, og det tiner godt nå. Men vi må innrømme at det er usikkerhet knyttet til om hele traséen vil være snøfri ved rittstart om fire uker. Det kan bety litt ekstra bæring av sykler over snøpartiene, sier han.

302 påmeldte

Berg har ikke bare deltakerne i tankene når han snakker om gjennomføringen av rittet. Det er også funksjonærer som skal til fjells for å bistå deltakerne.

– Vi satser på at snøen er borte så vi slipper å bruke snøscooter for å transportere inn mat og utstyr til sjekkpunktene, sier han.

302 syklister er meldt på til Offroad Finnmark 2017 som starter 29. juli i Alta.