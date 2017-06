Sterk NM-innsats

Alta-syklisten Odin Foldvik Eikeland har all grunn til å være fornøyd med egen innsats i årets norgesmesterskap i landeveissykling, som ble gjennomført i Stjørdal sist helg. Rittet var på ti runder, der hver av rundene var 20 kilometer lange. Totalt var det altså 200 kilometer i en meget tøff løype. Til sammen gjorde deltakerne unna 3660 høydemeter i dette rittet.

– Det gikk av gårde et stort brudd med en gang. Alle de store lagene hadde med én rytter i bruddet, noe som førte til dårlig samarbeid i hovedfeltet og lav fart. Bruddet fikk etterhvert svært stor avstand, og da begynte rytterne i hovedfeltet å bli stresset for at bruddet skulle holde inn, forteller Odin Foldvik Eikeland.

– Da begynte proffene som Edvald Boasson Hagen, Alexander Kristoff, Odd Christian Eiking, Sindre Lunke og Lars Petter Nordhaug å kjøre tøft for å ta innpå bruddet. Dette førte til at det gikk vanvittig fort i hver motbakke, og mange falt av hovedfeltet. Som følge av det harde tempoet i motbakkene ble det svært få ryttere igjen i hovedfeltet mot slutten av rittet, forklarer Alta-syklisten, som klarte å henge på.

Samarbeidet på flatene var dårlig, og det ble dermed aldri noe jevnt høyt tempo, kun rykk og napp. Etterhvert ble det klart at bruddet ville klare å holde unna for hovedfeltet.

– Ut på sisterunden øynet jeg en mulighet til å rykke fra hovedfeltet, og fikk med meg to ryttere fra Joker Icopal og en rytter fra Sparebank1. Vi samarbeidet bra og holdt unna for hovedfeltet inn til mål og jeg fikk en oppløftende 24. plass, noe jeg er godt fornøyd med i et NM hvor alle de beste syklistene i Norge deltok. Det var også moro å slå verdensstjerner som Edvald Boasson Hagen og Alexander Kristoff i et norgesmesterskap, fastslår Foldvik Eikeland.

Rasmus Fossum Tiller var først i mål og vant NM-gull foran Sven Erik Bystrøm og Bjørnar Vevatne Øverland. Odine Foldvik Eikeland, som konkurrerer for Varanger Sportsklubb, ble altså nummer 24. Alexander Kristoff endte på 50. plass, mens Edvald Boasson Hagen ble nummer 56.

Over 150 ryttere stilte til start i seniorklassen for herrer. Rundt halvparten av disse ble tatt ut av løpet etter hvert som de ble tatt igjen med en runde.