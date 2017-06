Hjem med nye ideer

Fem unge håndballtalenter fra Nordlysbyen reiste i går hjem fra Orkanger, der Region Nords mange lovende aldersbestemte spillere født i 2002 har vært samlet siden fredag i forrige uke. På jentesiden er det Kjerstin Uglebakken fra Nerskogen IL og IL Freas Sigrid Killi som har vært Altas representanter. Også BUL-duoen Torbjørn Wallem Bøe og Petter Hardersen, samt Alta IFs Sigve Åkerøy Pettersen, har tilbrakt fire meget lærerike dager i Sør-Trøndelag.

Fokus på forsvarsspill

Rundt 150 spillere deltok på denne samlingen. Region Nord består av Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal, så det er nok av fylker å hente håndballtalenter fra. Dette gjør at det bare var et fåtall altaværinger som fikk sjansen denne gangen. En av disse var Kjerstin Uglebakken, som er veldig glad for at nettopp hun fikk muligheten.

– Jeg hadde noen kjempefine dager i Orkanger. Vi trente to ganger om dagen, og lærte også en del om mental trening. Det temaet har jeg aldri vært innom før. Det satte i gang en del tankeprosesser som jeg tror jeg kan ha nytte av senere, forteller Uglebakken.

Med så mange spillere på samlingen måtte jentene deles opp i tre grupper. Det synes Nerskogen-jenta fungerte fint.

– Det var litt venting, men ikke verre at det på noen måte ødela totalopplevelsen. Det var mye fokus på forsvarsspill, og da først og fremst dueller, stabilisering og styrke. Jeg lærte veldig mye disse fire dagene.

Taklet nivået fint

Uglebakken kom hjem med massevis av ny kunnskap og ideer som hun skal dele med trenerne og medspillerne i Nerskogen idrettslag.

– Vi lærte øvelser som man virkelig kan dra nytte av i treningshverdagen, så jeg gleder meg til å dele den kunnskapen med de andre i klubben, sier hun.

NIL-jenta ble også kjent med mange nye personer, noe hun synes var veldig trivelig.

– Det var kjempehyggelig folk, og ikke minst massevis av ulike dialekter. Jeg hadde det virkelig artig der nede, understreker Uglebakken, som på ingen måte ble skremt av nivået.

– I starten var jeg redd for at jeg ikke hadde noe å stille opp med. Nivået var høyt, men jeg hang bra med og klarte meg fint sammenlignet med de andre. Det er greit å få bekreftet at man holder følge med noen av de beste spillerne i landet på dette årstrinnet, smiler hun.

At hun ikke ble tatt med videre til den sentrale talentsamlingen gjorde ingenting.

– Det var 40 bakspillere der, så sjansene for å komme seg videre var ekstremt små. Jeg er bare fornøyd med opplevelsen. Jeg lærte mye, og det var det viktigste for meg, avslutter hun.

Trangt nåløye

Bare åtte gutter og åtte jenter kom gjennom dette nåløyet. Ingen av de fem spillerne fra Alta ble tatt direkte ut til den sentrale samlingen som går av stabelen i Skien 7.- til 10. august. Men BUL-spilleren Torbjørn Wallem Bøe er en av åtte guttereserver.

Da 2002-kullet avsluttet samlingen, troppet Region Nords beste 2000- og 2001-spillere opp samme sted. De startet deres talentsamling i dag, og skal holde på til fredag ettermiddag. Fra Alta deltar BUL-guttene Erlend Strøm Johnsen, Hogne Jensen og Ole Nikolai Hætta, samt Micael Lindholm Andersen fra Honningsvåg. Også Ida Stordalen (Alta IF) og Maja Romsdal (BUL) er på plass i Orkanger.