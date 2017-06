Fikk ros av Hegerberg

Den unge og lovende BUL-spilleren Tuva Skaret Monsen deltok i forrige uke på Statoils talentleir i Stavanger sammen med Norges mest talentfulle jentespillere mellom 14 og 16 år. Her fikk jentene tett veiledning fra landslagsspillerne Ada og Andrine Hegerberg.

Fremtidige landslagsspillere

Samlingen utgjør toppen av Norges fotballforbunds (NFF) landslagsskole, som gjennom systematisk talentutvikling arbeider for å danne Norges fremtidige landslag, skriver Statoil i en pressemelding.

– Så langt har jeg lært mye nytt på talentleiren her i Stavanger. Det har vært en opplevelse, fortalte Tuva Skaret Monsen mot slutten av samlingen.

På leiren fikk Tuva, som til vanlig spiller for BULs jentelag, blant annet trene med landslagsspiller og Champions League-vinner Ada Hegerberg. Lyon-spissen ble nylig kåret til verdens beste kvinnelige fotballspiller av britiske BBC.

– Norsk fotball trenger å utvikle et enda bedre offensivt spill og det er noe av det jentene lærer mye om på landslagsskolen og på Statoils talentleir. Jeg er veldig imponert over nivået som Tuva har vist de siste dagene og jeg ønsker henne lykke til videre med utviklingen, sa Ada Hegerberg, som er mentor for Statoil Morgendagens Helter.

Må bli bedre i angrep

På leiren deltok over 80 spillere fra både J15-landslaget samt et skyggelandslag med spillere som er vurdert hakket under landslagsnivå. I tillegg var det tatt ut to tropper bestående av 14-åringer. Uttaket er basert på ferdigheter, holdninger, læringsvilje og sosiale egenskaper.

– Noe av det vi i fotballforbundet jobber mye med er å bedre kvaliteten på det offensive spillet som finner sted på siste tredjedel av banen, og derfor handler mye av treningen på denne leiren om nettopp dette, sier fagansvarlig Håkon Grøttland.

Ada og Andrine Hegerberg har selv gått gradene innenfor NFFs modell og har til sammen 198 kamper for aldersbestemte landslag og A-landslaget. De mener det er kombinasjonen av personlige egenskaper og et godt organisert opplegg som er nøkkelen til å utvikle fremtidens landslagsspillere.

– For å bli god må man ha en sterk indre glød og en vilje til å trene mye over lengre tid. Det å få lov til å være med på landslagsskolen og en leir som denne i Stavanger er veldig motiverende og kan få unge spillere til å yte enda litt mer, sier søstrene Hegerberg.