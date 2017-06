Avlyser landeveisritt

– Offroad Finnmark ser seg dessverre nødt til å avlyse årets Onroad Finnmark. Vedtaket ble gjort i sportslig utvalg 26. juni 2017. Årsaken til avlysningen er manglende påmelding. Per dags dato er det bare 17 ryttere som har meldt seg på. Det er alt for få til at vi kan gjennomføre rittet. Både av hensyn til ryttere, og av hensyn til arrangøren, skriver arrangøren i en pressemelding.

I fjor ble det bestemt at Onroad Finnmark skulle være en del av sykkelfestivalen Offroad Finnmark, som i år arrangeres 28. juli – 5. august.

– Vi har i det lengste hatt et håp om at påmeldingen skulle ta seg opp. Erfaring fra tidligere Onroad Finnmark har vist at over halvparten av rytterne har meldt seg på i juni. Det har ikke skjedd i år. Vi ønsker derfor å beklage til alle landeveissyklister at vi ikke er i stand til å gjennomføre Onroad Finnmark i år. Rytterne som har betalt påmelding vil få dette tilbakebetalt. De vil også få muligheten til å sykle valgfri OF-distanse i år, eller 50 prosent reduksjon i pris på valgfri distanse i Offroad Finnmark i 2018, skriver de videre.

– Landeveissykling er fortsatt noe Offroad Finnmark ønsker å satse på. Vi jobber med et nytt konsept for 2018, som vi har et håp om å kunne presentere i løpet av september, avslutter de.