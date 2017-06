Runa forlater BUL

Den svært talentfulle J16-landslagsspilleren Runa Lillegård har vært en viktig brikke i Odd Inge Johansens BUL-lag denne sesongen. Hun scoret begge målene da BUL spilte 2-2 borte mot Byåsen i går ettermiddag, og er dermed oppe i syv nettkjenninger i serien. Nå må noen andre fylle det tomrommet.

– Vi har vært klare over dette en god stund, og respekterer valget. Runa har utviklet seg kjempemasse i BUL, og selv om jeg gjerne skulle sett henne bli i klubben har jeg forståelse for at hun reiser sørover for å gå på toppidrettsgymnaset. Vi ønsker henne lykke til videre i karrieren og alt godt for fremtiden. Skulle hun få hjemlengsel er hun hjertelig velkommen tilbake til oss, kommenterer BUL-trener Odd Inge Johansen.

– Det handler først og fremst om muligheten til å kombinere skolegang med toppidrett. Jeg har lenge hatt et sterkt ønske om å gå på NTG, og da tilbudet kom var ikke valget så vanskelig. Når det er sagt har jeg hatt en veldig fin tid i BUL, og det er kjipt å forlate dem. Jeg har lært kjempemye og blitt tatt godt vare på fra første sekund, forteller Runa Lillegård.

Hun har én kamp igjen i BUL-trøya før hun tar overgang til serieleder Lyn Fotball.