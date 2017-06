Kvalifiserte seg for A-finale

Rallycrosskjøreren fra Alta sto på startstreken da sesongens tredje av totalt seks NM-runder ble arrangert på Dokka sist helg. Heggeli kjører i klasse 4, supernasjonal over 2400 ccm. Det er en svært tøff klasse å hevde seg i, men den tidligere scootercrosskjøreren gjør stadig fremskritt.

I år kjører han en modifisert Ford Fiesta. Heggeli leverte fire jevngode kvalifiseringsomganger og var på femteplass sammenlagt før søndagens finaler ble satt opp. Kun de fire beste går rett til A-finalen, så altaværingen ble nødt til å kjempe om avansement i B-finalen.

– Jeg hadde beste startspor i B-finalen, men kjørte ikke spesielt bra og mistet ledelsen. Det ble en rotete økt, men jeg klarte å komme i mål som nummer to og kvalifiserte meg for A-finalen. Her startet jeg sist og endte sist, noe som vil si sjetteplass i konkurransen. Jeg er egentlig godt fornøyd med det. Sjetteplass i dette selskapet er slett ikke ille, fastslår Bjørn Terje Heggeli.

I de innledende heatene var det mye posistivt å ta med seg videre. Han hadde noen veldig gode tider og plasseringer.

– Vi testet mye i forrige uke, der vi forsøkte ulike oppsett og innstillinger. Det virker som at det hjalp oss en del denne uka. Jeg har fortsatt ikke tempoet til de aller beste inne, men tok noen starter og kjempet helt i toppen ved et par anledninger. Det er mye morsommere å kjøre når man ikke er sist inn i første sving hver eneste gang, sier Heggeli, som hadde nestbeste tid i en av omgangene.

Nå er det NM-pause i Norge, men Heggeli skal kjøre Norrlandsveckan i Sverige i juli.