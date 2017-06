Jublet for tidlig

HamKam - Alta 2-1:

Alta IF var foran søndagens storoppgjør det eneste laget som ikke hadde tapt en seriekamp i PostNord-ligaen avdeling 1. Det så ut som at den fine rekka uten tap skulle forlenges til 11 kamper da Christian Reginiussen sendte Alta IF i føringen etter 69 minutters spill.

Det tok imidlertid ikke lang tid før gjestene fra nord kom ned på jorda igjen. Minuttet etter Alta IF-scoringen var et faktum utliknet Ole Erik Midtskogen til 1-1, og så gikk det bare seks minutter til Tobasegnou Francois Yabre satte inn 2-1 til hjemmelaget.

Den scoringen klarte aldri Rune Repviks mannskap å svare på, og dermed ble alle poengene igjen på Briskeby. Dette betyr at HamKam nå er fire poeng foran Alta IF på andreplass. Grorud på tredje er tre poeng bak Alta-guttene, men vil med seier mot Vålerenga 2 i kveld være helt oppe i ryggen på finnmarkingene. Raufoss på fjerdeplass er fire poeng bak Alta IF med like mange kamper spilt.

Alta IF stilte med følgende lag:

Daniel Rojas - Mats Frede Hansen, Øyvind Veseth Olsen, Thomas Braaten - Runar Overvik, Makhtar Thioune, Felix Jacobsen (Eirik Lund Holm fra 79. min.), Dag Andreas Balto - Magnus Nikolaisen, Vegard Braaten, Christian Reginiussen

Andre resultater:

Kjelsås - Nybergsund 3-2

KFUM - Brumunddal 2-1

Skeid - Follo 1-2

Raufoss - Bærum 1-1

Finnsnes - Asker 0-1

Les mer om det spennende toppoppgjøret i mandagens papir- og E-avis.