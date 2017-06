Ble norgesmester på hjemmebane

Mange av landets beste lerdueskyttere har vært samlet i Nordlysbyen denne helga. Alta jeger- og fiskerforening har arrangert NM i Nordisk Trap på Kvenvikmoen, og arrangørstaben nøyde seg ikke med å bare dele ut medaljer. Stevneleder Knut Saxe Kjeldsberg kapret like godt gull i klasse V70. Veteranen hadde 143 traff av 150 mulige, og var hele åtte treff foran nestemann på lista. Daniel Mikal Oskal fra Kautokeino ble nummer tre.

– Det var kjempeartig å bli norsk mester på hjemmebane. Alder er ingen hindring i denne sporten. Jeg startet med konkurranseskyting allerede i 1970, og at man tar gull i et norgesmesterskap 47 år senere viser at man kan holde på lenge. Dette kan man gjøre til man blir 90 år, ler Knut Saxe Kjeldsberg, som merker at det er tøffere å hevde seg i toppen nå enn det var på 70-tallet.

– Nivået er veldig mye høyere nå. Man tåler ikke mange bomskudd hvis man skal kjempe helt i toppen. Jeg er mektig imponert over skytingen til de aller beste, kommenterer veteranen.

Det kan nevnes at mannen som tok NM-gull i klasse A, Frank Valhovd Andersen fra Skien JFF, hadde 147 treff denne helga. I tre av seks serier traff han samtlige lerduer. Det var akkurat nok til å slå Kautokeino-skytteren Ole Johan Triumf, som traff på 146 av 150 mulige. To bomskudd på den første serien ble avgjørende. Han var den eneste i denne klassen som skjøt fullt hus i finalen.