Ikke alvorlig skadet

Som Altaposten meldte lørdag formiddag var det en mann og kvinne som skadet seg da Nerskogen IL arrangerte sykkelritt i Kviby. Den mannlige syklisten var deltaker i rittet, og etter det Altaposten kjenner til traff han kvinnen i høy hastighet da han kjørte av veien. Syklisten ble fløyet med helikopter til Tromsø, mens ambulansen tok kvinnen med til Alta helsesenter.

Det skal etter forholdene stå bra til med begge to. Klokken 17.00 lørdag ettermiddag snakket Altaposten med pressevakt ved UNN i Tromsø, Per-Christian Johansen. Han fortalte følgende:

– Vi venter fortsatt på svar fra legen som har undersøkt han her. Men det er ikke snakk om alvorlige skader.

Det er fortsatt ikke slått fast hva som egentlig skjedde da uhellet var ute. Men sykkelrittet ble stoppet da arrangøren fikk beskjed om ulykken, og etter kort tid ble det bestemt at det hele skulle avlyses.

– Det var en veldig kjedelig hendelse, spesielt for de som var involvert i ulykken. Jeg hadde selv syklet forbi det aktuelle området og var kommet i mål da vi fikk beskjed om at det hadde vært et uhell. Vi rykket umiddelbart ut og var kjapt på plass. Da hadde allerede andre ryttere kommet til for å hjelpe, blant annet en som er ambulansesjåfør av yrke. Begge de skadde var bevisste, men ble altså sendt til Tromsø og Alta for nærmere undersøkelser, forteller Roar Olsen i rittledelsen.

Ulykken skjedde på den første av totalt tre etapper. Dette var en tempoetappe på 12 kilometer. Det skulle også vært arrangert et bakkeløp og fellesstart på 60 kilometer, men det ble det altså ingenting av.

– De andre deltakerne synes vi burde avlyse hele rittet, og det var vi i rittledelsen helt enige i. Det ble ikke satt noen tider på grunn av det som skjedde, så det var like greit å avslutte det hele - også av hensyn til de involverte. Det var ingen som hadde lyst til å fortsette, og det er fullt forståelig. Vi får prøve igjen ved en senere anledning, sier Olsen.

Arrangøren kommer til å evaluere lørdagens hendelse de nærmeste dagene.

– Vi må først finne ut nøyaktig hva som har skjedd. Det er umulig å si om ulykken kunne vært avverget før vi vet noe mer.