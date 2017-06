Gryende optimisme på vestkanten

Det har vært en hektisk uke for BULs håndballgruppe. Ildsjelene har utvilsomt gjort en god jobb, for klubben har i løpet av få dager fått på plass hele tre nye signeringer. Først ut var playmaker Thilde Ahlquist Kinov, som har forlatt Tromsø håndballklubb og skrevet under for Bossekop UL. I tillegg har de sikret seg underskriften til to tidligere BUL-spillere, nemlig Jessie Handnes Bellika og Maria Brox Fjellheim.

– Det har vært en veldig god uke for oss. Jeg er kjempefornøyd med disse tre signeringene, og vi jobber fremdeles med ytterligere tre potensielle forsterkninger. Sannsynligheten for at minst to av dem skriver under for oss er store, så jeg ser veldig lyst på fremtiden. Alt ligger til rette for en kanonsesong, sier BUL-sjef Vebjørn Slettli.

Satser på opprykk

Han har fulgt Thilde Ahlquist Kinov i lengre tid, og er glad for at hun har valgt å flytte til Nordlysbyen.

– Hun er på plass her når vi starter opp treningen igjen i begynnelsen av august, og jeg er sikker på at hun vil bli en fin tilvekst for oss. Thilde kan spille spille back, men jeg kommer nok til å bruke henne mest i midten. Hun har et smart håndballhode og er god med ballen, så hun vil utvilsomt forsterke laget. Jeg gleder meg til å se henne i BUL-drakt, kommenterer Slettli.

Både Jessie Handnes Bellika og Maria Brox Fjellheim har levert på et høyt nivå i klubben tidligere, og treneren er godt fornøyd med at de er tilbake i moderklubben.

– Maria har vært borte et par år, men vi vet godt hva hun står for. Hun har mye håndball i seg. Maria er en fighter som er solid i forsvar og god offensivt, så det bør ikke ta så lang tid før hun er tilbake i godt, gammelt slag. Jessie kommer ikke til å være med i alle kampene, for hun skal fortsatt bo deler av året i Trondheim. Men hun kommer til å bidra når hun er i Alta og ikke minst i en eventuell kvalik, som er et naturlig mål for oss. Vi satser på opprykk i år. Seriegull og 2.-divisjonsspill i 2018 er målsettingen, fastslår BUL-bossen.

Sterk stall

Laget er godt i gang med oppkjøringen til årets sesong, som starter med cupkamp mot Tromsø HK i begynnelsen av september. Serien starter trolig opp i oktober en gang.

– Terminlista er fortsatt ikke spikret, men cupoppsettet er klart. Det blir et møte med THK, og det gleder vi oss veldig til. Det er fint å få en skikkelig match før serien starter, sier Slettli, som nå har fokus på fysisk trening.

– Nå handler det først og fremst om hurtighet, styrke og kondisjon. Flere av spillerne har trent godt i sommer, og det blir mer trøkk på treningene når vi starter opp igjen etter sommerferien. Nå skal vi holde det gående ut den første ut den første uka i juli. Så får jentene en måneds ferie fra fellestreningene før vi gir full gass igjen, forteller han.

Slettli føler at klubben har noe veldig bra på gang.

– Jeg er skikkelig optimist foran årets sesong. Johanne Lien er tilbake etter langvarig skadeavbrekk, og vi har massevis av unge, talentfulle spillere som gir de mer etablerte knalltøff kamp om plassene på laget. Og med fem-seks forsterkninger på plass ser det veldig bra ut. Vi får en kjempebra stall i år. Vi lærte mye av kvaliken som rundet av forrige sesong, og vet bedre hva som kreves for å klare et opprykk. Jeg føler meg sikker på at vi går en kjempespennende sesong i møte, avslutter Slettli.