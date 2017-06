Flyr hoppsjefen nordover

– Offroad Finnmark er svært glad for å kunne fortelle at hovedtrener for det norske hopplandslaget, Alexander Stöckl, kommer til Offroad Finnmark. Stöckl skal være med på å sende dame- og mix-klassene i OF700 ut i løypa tirsdag 1. august kl. 12.00. Etterpå skal han holde foredrag på Scandic hotell Alta for våre samarbeidspartnere. Der skal han snakke om kunsten å skape vinnere, skriver Offroad Finnmark i en pressemelding.

– Offroad Finnmark har stort fokus på at våre samarbeidspartnere skal oppleve merverdi på vår arena. Derfor er viktig for oss å legge til rette og gi våre partnere muligheten til å få økt kunnskap, få ny motivasjon og ikke minst «glemme klokka» for et øyeblikk, skriver de videre.

Alexander Stöckl ble i mars 2011 ansatt som ny hovedtrener for det norske landslaget i skihopping. I 2014 tegnet han en ny kontrakt fram til 2018. I tillegg til å skape meritter i hoppbakken ble østerrikeren kjendis over natta i Norge da han lærte seg å snakke norsk etter bare tre måneder. Han gleder seg til å komme til Alta for første gang. I fjor var det hopplegenden Bjørn Wirkola som holdt foredrag for våre partnere. Nå får Stöckl oppleve uttrykket «å hoppe etter Wirkola» på kroppen.

– Offroad Finnmark ønsker å takke vår samarbeidspartner Håkon Nilsen i Fagtrykk ide for muligheten til å få landslagssjefen til Alta. Nilsen er lidenskapelig hoppinteressert og er den som har gjort det mulig å få dette til. Vi i Offroad Finnmark er strålende fornøyd med avtalen, og gleder oss til Alexander Stöckl kommer til Alta.